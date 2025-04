Maringá empata com o Coritiba e vai à semi do Paranaense

O Maringá Futebol Clube empatou em um gol com o Coritiba neste domingo (9) no estádio Couto Pereira e garantiu a vaga para a semifinal do Campeonato Paranaense. O placar agregado, dos dois jogos, ficou 3 a 1 para o Dogão.





Gustavo Coutinho abriu o placar para o Coxa aos 11 minutos de jogo e Maranhão fez para os visitantes aos 27 da etapa complementar.

Com o resultado, o Maringá vai enfrentar o Athletico na semifinal do Estadual. No outro jogo, o Londrina EC encara o Operário.





Além da classificação para a próxima fase do Paranaense, o Dogão assegurou também a vaga na Copa do Brasil 2026. Na competição deste ano, o time do Noroeste