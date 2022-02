Maringá FC vence Cianorte e chega à segunda vitória seguida no Paranaense

O Maringá FC venceu o Cianorte por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9). A partida, realizada no estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste), foi válida pela sexta rodada do Campeonato Paranaense e marcou a segunda vitória seguida da equipe na competição. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Vilar.

O primeiro tempo teve bastante pressão do Cianorte, que criou boas chances, mas não aproveitou. O time maringaense respondeu aos 42 minutos: após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, Vilar mandou para as redes e abriu o placar.

Na segunda etapa, os visitantes buscaram o empate e o Maringá explorou os contra-atques, mas nenhum dos times conseguiu alterar o placar. Melhor para o Dogão, que já havia vencido o Rio Branco no último domingo e agora confirmou a boa fase dentro de casa.





Com a vitória, o Maringá FC salta para o quinto lugar, com 10 pontos. O Cianorte também tem 10 pontos conquistados, mas fica à frente, em quarto lugar, pelo saldo de gols.





Na próxima rodada do Paranaense, o Maringá FC vai à Região Metropolitana de Curitiba para encarar o São-Joseense, às 15h30 de domingo (13). Também no domingo, às 16h, o Cianorte recebe o Operário, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (Noroeste).