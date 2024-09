Maringá garante acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro

O Maringá conseguiu na noite de domingo (1°) o maior feito de sua história. Diante de um estádio Willie Davids lotado, o time da Cidade Canção empatou com a Inter de Limeira por 1 a 1 e garantiu o acesso para a Série C do Brasileiro, consolidando uma crescente do clube desde que foi fundado, em 2010, potencializado com a criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) há dois anos.





A equipe já havia vencido o jogo de ida das quartas de final na semana passada por 1 a 0, dando a vantagem da igualdade. O gol da volta foi marcado pela meia Rodrigo, aos 17 minutos do primeiro tempo. A Inter empatou aos cinco minutos do segundo com Rhuan, o que fez o time paulista pressionar para tentar virar, porém, o Maringá conseguiu suportar para segurar o resultado.

O Maringá agora vai disputar a semifinal da competição contra o Anápolis-GO. As datas e horários deverão ser divulgados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nessa semana.