Londrina EC recebe o Athletic na primeira de seis decisões na busca pelo acesso

Seis jogos, 540 minutos, 34 dias. O Londrina dá a largada na noite desta segunda-feira (2) na fase decisiva da Série C que pode devolver o time à segunda divisão do futebol brasileiro, após uma queda dolorida no ano passado.







O primeiro adversário rumo ao acesso é o Athletic, às 20h, no estádio do Café. Diferentemente da primeira fase, quando perdeu para a equipe mineira por 2 a 1, mesmo depois de jogar bem, o LEC quer sair de campo com os três pontos garantidos.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Aliás, o que o técnico Claudinei Oliveira deseja é que o elenco não repita o mesmo erro do passado, de desperdiçar pontuação, ainda mais em casa.





“Não podemos esperar para ficar que nem no último jogo, com o ‘coração na mão’. Se pudermos definir as coisas em cinco rodadas, ótimo, se não vamos para a briga até o final também, como fomos agora. Esse grupo tem esse histórico, sempre que estávamos oscilando, saindo do G8, ganhamos um jogo e respirava bem”, avaliou.



Publicidade





O espírito é de final constante. “São adversários muito capazes, temos que respeitar todos, mas saber que se repetirmos o nosso melhor futebol temos condições de vencer todos. Por outro lado, se não apresentarmos o melhor, corremos o risco de perder para todos. Então, o nível de concentração em todo jogo tem que ser encarado como uma decisão”, destacou. Completam o grupo B do quadrangular final Ferroviária-SP e Ypiranga-RS.







O Londrina deverá ter apenas uma alteração entre os titulares em relação à partida da semana passada. O zagueiro João Maistro retorna para formar a dupla defensiva com Rayan Ribeiro. “Serão grandes jogos. Espero que possamos manter o nível de atuação que tivemos nas nossas melhores partidas”, projetou. Sobem os dois melhores clubes de cada grupo.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: