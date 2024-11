Marta concorre ao Prêmio Marta de gol mais bonito no feminino

A atacante Marta está concorrendo ao Prêmio Marta, dado ao gol mais bonito do futebol feminino ao longo da última temporada, na premiação do The Best, organizada pela Fifa. Os lances finalistas foram divulgados pela entidade na noite desta quinta-feira (28).





O gol de Marta que concorre à premiação foi marcado por ela em amistoso da seleção brasileira contra a Jamaica, no dia 1° de junho. O tento foi o quarto do Brasil na goleada por 4 a 0 contra as jamaicanas.





Marta ficou com sobra de bola, deixou uma defensora para trás e finalizou no ângulo da goleira adversária.

A brasileira concorre contra outras 10 candidatas ao prêmio que leva o seu nome. A votação é popular e pode ser feita no site oficial da Fifa até o dia 10 de dezembro.





Esta será a primeira edição do Prêmio Marta. A inclusão do prêmio ao gol mais bonito da temporada do futebol feminino foi anunciada durante a edição passada do The Best, que teve uma homenagem à brasileira.





QUEM CONCORRE CONTRA MARTA





Delphine Cascarino (Lyon x Benfica)

Marina Hegering (Wolfsburg x Essen)

Sakina Karchaoui (França x Suécia)

Paulina Krumbiegel (Duisburg x Hoffenheim)

Nina Mateji? (Sérvia x Inglaterra)

Beth Mead (Arsenal x West Ham)

Giuseppina Moraca (Lazio x Bologna)

Asisat Oshoala (Barcelona x Benfica)

Mayra Pelayo-Bernal (México x EUA)

Trinity Rodman (EUA x Japan)





THE BEST FEMININO E ARTHUR ELIAS ENTRE TÉCNICOS





A edição desta temporada do The Best feminino não tem nenhuma concorrente brasileira ao prêmio de melhor jogadora. Por outro lado, o ex-técnico do Corinthians e atual treinador da seleção brasileira, Arthur Elias, representa o país entre os candidatos a melhor treinador da categoria.





Candidatas ao prêmio de melhor jogadora





Aitana Bonmatí (Barcelona)

Barbra Banda (Shanghai Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Keira Walsh (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Lauren Hemp (Manchester City)

Lindsey Horan (Lyon)

Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Ona Batlle (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Tabitha Chawinga (Paris Saint-Germain/Lyon)

Trinity Rodman (Washington Spirit)





Candidatos(as) a melhor técnico(a) do futebol feminino





Arthur Elias (Brasil)

Elena Sadiku (Celtic)

Emma Hayes (Chelsea/EUA)

Futoshi Ikeda (Japão)

Gareth Taylor (Manchester City)

Jonatan Giráldez (Barcelona/Washington Spirit)

Sandrine Soubeyrand (Paris FC)

Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea)