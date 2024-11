Marta deixa rivais no chão, dribla goleira e classifica time com golaço

Aos 38 anos, a atacante Marta não perdeu a habilidade que a fez ser reconhecida como "rainha". A atleta marcou golaço que ajudou o Orlando Pride na classificação para a final da NWSL.





O QUE ACONTECEU





Marta marcou o terceiro gol da vitória do Orlando Pride sobre o KC Current por 3 a 2. Com a vitória, a equipe da brasileira avançou a final da NWSL, principal torneio feminino dos Estados Unidos.





A camisa 10 arrancou do meio de campo, deixou duas marcadoras caídas no chão, driblou a goleira e marcou o golaço. Na legenda do vídeo do gol, o perfil da NWSL descreveu Marta como "simplesmente mágica".





Em foto publicada pelo Orlando Pride, a equipe colocou um emoji de cabra para representá-la como "GOAT" ("Greatest of all time", que em português significa "Maior de todos os tempos").





O Orlando Pride enfrentará o Washington Spirit na final da NWSL. O KC Current abriu o placar com outra brasileira, a atacante Debinha. O Pride virou em 2 a 1 e ampliou com o golaço de Marta. O Current ainda diminuiu, mas não conseguiu reverter o placar, ficando pelo caminho na competição.





