Marta não é chamada para treinos da seleção. Mas técnico tem plano para ela

Uma convocação com 30 jogadoras. E nenhuma delas é Marta.





A ausência, no entanto, não quer dizer que a maior jogadora de todos os tempos esteja fora dos planos do técnico da seleção feminina, Arthur Elias. Longe disso.





A falta de Marta, no momento, é uma tentativa de olhar a médio prazo. Apesar da despedida de Copa do Mundo e Olimpíada nos últimos anos, Marta ainda é vista como alguém muito útil à seleção.





A convocação divulgada por Arthur Elias nesta quinta-feira foi apenas para um período de treinos na Granja Comary. O grupo vai se reunir entre os dias 17 e 26 de fevereiro.





Como as ligas de Brasil e Estados Unidos ainda estão em fase de pré-temporada, a decisão da comissão técnica junto à direção da CBF foi por não fazer jogos agora. Em vez disso, tentar avançar na evolução do time e na observação mais próxima de jogadoras no ambiente da seleção.





A proposta é que o resultado prático se veja na Copa América, ainda neste ano, no Equador.





Mas antes, Marta deve voltar à seleção.





O Brasil tem na data Fifa seguinte dois jogos contra os Estados Unidos. Justamente as algozes na final de Paris-2024. Arthur Elias disse que depois disso ainda haverá dois jogos contra oponentes da prateleira alta do futebol feminino. Só então virá a Copa América.





A presença de Marta na pré-temporada do Orlando Pride é vista como estratégica. Uma repetição do que aconteceu em 2024, que rendeu a ela um ótimo desempenho na liga, sendo protagonista do título, aos 38 anos. Em 19 de fevereiro, a Rainha faz 39.





"A decisão foi tranquila. A Marta tem muito tempo de seleção, esteve com a gente nas Olimpíadas, ficamos felizes pela medalha de prata. Ela está à disposição da seleção. Entendi que o momento agora era trazer outras atletas, temos muitas jovens e outras retornando à seleção. Ela tem tudo para aproveitar esse período com seu clube, como no ano passado, para fazer outra grande temporada", disse Arthur Elias.





Marta entra na relação de outras jogadoras tarimbadas que ficaram fora da convocação para os treinos da seleção. O próprio Arthur Elias mencionou a zagueira Rafaelle, a volante Luana, as atacantes Bia Zaneratto e Debinha, entre outras.





"Nessa convocação a gente quer aprofundar a identidade da seleção, que novas jogadoras sintam acolhimento e pertencimento. As experientes já têm isso. Todas que jogam em alto nível podem ser convocadas nas próximas, visando à Copa América", explicou o treinador.





O crescimento que ele busca para a seleção não se restringe apenas à Copa América, mas também à Copa do Mundo de 2027, para a qual o Brasil chegará na condição de anfitrião.





"Copa América é uma obrigação nossa vencer. A Colômbia é uma seleção muito forte nesta quinta-feira (6) em dia. Mas com a qualidade que a gente tem, temos como meta vencer. E seguir evoluindo a seleção para não só passar de fase, mas vencer a Copa do Mundo. Na Olimpíada a gente chegou próximo e vamos trabalhar demais para vencer a Copa", acrescentou.





CONFIRA A CONVOCAÇÃO:





GOLEIRAS

Lorena - Kansas (EUA)

Natascha - Palmeiras

Camila - Cruzeiro

Claudia - Fluminense





ZAGUEIRAS

Isa Haas - Cruzeiro

Antônia - Real Madrid (ESP)

Lauren - Atlético de Madrid (ESP)

Kaká - São Paulo

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Corinthians





LATERAIS

Fê Palermo - Palmeiras

Bruninha - Gotham (EUA)

Yasmim - Real Madrid (ESP)

Bia Menezes - São Paulo





MEIO-CAMPISTAS

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Laís Estevam - Palmeiras

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Gabi Zanotti - Corinthians

Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)

Vic Albuquerque - Corinthians





ATACANTES

Aline Gomes - North Carolina Courage (EUA)

Gio - Atlético de Madrid (ESP)

Marília - Cruzeiro

Priscila - América (MEX)

Amanda Gutierres - Palmeiras

Ludmila - Chicago Red Stars (EUA)

Jheniffer - Tigres (MEX)

Gláucia - Flamengo

Adriana - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita)

Kerolin - Manchester City (ING)



