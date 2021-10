Mbappé divulga que pediu para sair do PSG: 'Minha posição foi clara'

Kylian Mbappé revelou que pediu para deixar o PSG em julho deste ano. O atacante francês foi alvo do Real Madrid na última janela de transferências, mas acabou ficando na equipe de Paris.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

"As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo (diretor do PSG). Isso não é verdade. Me disseram: 'Kylian, agora você está falando com o presidente'", afirmou à rádio RMC Sport.



"Não cabe a mim julgar, mas minha posição foi clara. Eu disse que queria ir embora e disse logo. Eu, pessoalmente, não gostei muito do fato que disseram que 'ele vai ver na última semana de agosto'. Eu disse no final de julho que queria ir embora."

Continua depois da publicidade



Segundo a imprensa europeia, o Real viu o PSG recusar oferta de 170 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão, e mais tarde chegou a oferecer 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), novamente recusado pelos franceses.

"Pedi para sair, porque, a partir do momento que não queria renovar, queria que o clube tivesse um valor com a transferência para buscar um substituto de qualidade", declarou.



Sem contrato renovado, Mbappé tem vínculo até junho de 2022 com o Paris Saint-Germain. Apesar da vontade de ir embora, o francês disse que respeitou o desejo do clube de não negociá-lo.



"É um clube que me trouxe muito, sempre fui feliz aqui nos quatro anos que passei aqui e ainda sou. Anunciei cedo o suficiente para que o clube pudesse reagir. Queria que todos saíssem beneficiados, de mãos dadas para fazer um bom negócio. Eu os respeitei e disse: 'se vocês não querem que eu vá embora, eu fico'", explicou.