Leonardo diz que oferta do Real ao PSG por Mbappé 'não foi boa o suficiente'

Diversos rumores indicaram a possível saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain depois da chegada de Lionel Messi. No entanto, com a janela de transferências fechada, o atacante seguiu no clube francês. Em entrevista ao 'Canal + Francia', Leonardo deu detalhes da proposta que o Real Madrid fez pelo camisa 7.



"A oferta do Real Madrid pelo Mbappé não era boa o suficiente, e não havia outras ofertas", começou por dizer o diretor esportivo do Paris Saint-Germain.





Ainda no assunto, o brasileiro deixou claro que a saída de Mbappé é algo que o clube não considera, afinal, ele é tratado como uma peça importante para o futuro da equipe do Parque dos Príncipes.

"Não imaginamos o nosso futuro sem ele, não o vejo partir no final da temporada. Messi, Neymar e Mbappé não são algo para ver apenas por um ano. Não vejo ciúme entre eles", finalizou.





Sem contrato renovado, o jogador de 22 anos tem contrato válido até junho de 2022 com o Paris Saint-Germain.