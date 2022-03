Meia evolui fisicamente e vive expectativa de chance com Bustos no Santos

Destaque na Copinha, o meia Ed Carlos, de 20 anos, vive a expectativa de ser promovido ao elenco profissional do Santos.

Com Fabio Carille, o armador no vice-campeonato do Santos na Copinha não subiu para o grupo principal. Agora, ele tem duas motivações para virar o jogo.

A primeira é a chegada de Fabián Bustos. O técnico argentino avaliará atletas da base e do profissional para definir seus preferidos e pedir reforços.





A segunda é sua evolução física. Um dos motivos para Carille não promover Ed Carlos foi o condicionamento. O UOL Esporte apurou que o biotipo não favorece, mas o jovem estava um pouco acima do peso considerado ideal.





Ed Carlos aproveitou as férias para treinar. Ele tem trabalhado com um personal duas vezes por dia e perdeu alguns quilos. A ideia dele é se reapresentar ao Santos na quarta-feira (2) em alto nível para ganhar espaço.

Ed não tem mais idade para o sub-20 do Santos. E o sub-23 foi extinto. Diante disso, o Peixe terá que promover o meio-campista ou negociá-lo. O contrato termina em 31 de julho de 2023.





O Sport demonstrou interesse recente, mas a negociação não avançou. O estafe monitora a situação para procurar clubes caso o jogador realmente não seja aproveitado.





Revelado pelo São Paulo, Ed Carlos chegou ao Santos em julho. No Peixe, ninguém questiona a qualidade técnica dele, porém, a capacidade física levanta suspeitas. Na Copinha, ele foi substituído na maioria dos jogos. E a intensidade em competições profissionais é outra.