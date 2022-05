Mesmo com empate, Santos se garante nas oitavas da Sul-Americana

O Santos conseguiu a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana deposi de empatar em 1 a 1 com o Banfield (Argentina), nesta terça-feira (24) na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Peixe chegou aos 11 pontos, mesma pontuação do Unión La Calera (Chile), que venceu a Universidad Católica (Equador) por 3 a 2 no mesmo dia e hora. Com esta combinação de resultados, o alvinegro praiano garantiu a vaga na próxima fase do torneio por terminar a primeira fase com um ataque mais positivo do que os equatorianos - um gol à frente.

O Santos abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Marcos Leonado em cobrança de pênalti. Pouco antes do intervalo a equipe argentina deixou tudo igual com um chute de fora da área de Domingo.