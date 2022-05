Santos vence com gol aos 56 do segundo tempo na Sul-Americana

O Santos venceu a Unión La Calera na noite desta quarta-feira (18) com gol aos 56 minutos do segundo tempo em partida válida pela Copa Sul-Americana.

Lucas Barbosa marcou no fim da partida após bola levantada na área.

Com a vitória, o Peixe foi a 10 pontos e virou líder do grupo C, com 10 pontos. O time chileno, com oito, é o segundo colocado. As duas equipes disputam a liderança que dá a única vaga para a próxima fase da competição.





O alvinegro da Vila Belmiro retorna a campo no sábado (21), quando recebe o Ceará às 18h30 na arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro. E encerra a participação na primeira fase da Sula em casa, na terça-feira (24), às 19h15, contra o Banfield.