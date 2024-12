Mesmo com Facundo, Palmeiras ainda busca uma estrela para vestir a camisa 9

O Palmeiras está próximo de fechar a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, por cerca de R$ 84 milhões, mas seguirá no mercado da bola atrás de outro atacante: um camisa 9 com status de estrela para resolver um dos maiores problemas da equipe durante o ano de 2024.





Alívio milionário com Dudu é garantia de nova estrela no Palmeiras. O Alviverde negocia uma rescisão amigável com Dudu para que ele assine contrato com o Cruzeiro. Com a saída do camisa 7, o clube estima uma economia de R$ 25 milhões com salários e imagem, o que possibilitaria a chegada de uma nova estrela no plantel de Abel Ferreira.





Pressão em Anderson Barros também promete esquentar mercado alviverde. Leila Pereira cobrou o diretor de futebol após a última rodada do Brasileirão no Allianz Parque, e existe uma grande expectativa para os resultados da temporada que está por vir.





A comissão técnica de Abel Ferreira não abre mão da contratação de um camisa 9 para o ano que vem. Flaco López e Rony, que alternaram a titularidade durante a temporada, não agradaram e Abel reclamou muitas vezes sobre a falta de eficácia da equipe. O entendimento é que existe a necessidade de um atacante decisivo.





Facundo Torres chega com status, mas ainda não é o 9 que Abel sonha. O atacante uruguaio de 24 anos tem a ponta-direita como posição favorita. Ele também atua na ponta-esquerda e como segundo atacante, mas não tem as características de um atacante finalizador.





Abel confirmou uma pequena reformulação no Palmeiras para 2025: "Faremos a reforma como sempre fazemos. Vão sair 4 ou 5 e chegar 4 ou 5. Umas vezes trocamos porque acabou o ciclo ou porque vendemos jogadores. Para mim esse é o segredo. Para o Palmeiras continuar a disputar temos que todos os anos trazer energia nova".





Leila descartou estrelas no Palmeiras, mas todos os 9 sondados até o momento são nomes de peso. O clube ofereceu um pré-contrato para Gabigol e consultou as condições para tirar Gabriel Jesus do Arsenal.





QUEM MAIS PODE CHEGAR?





Além de um camisa 9 e um atacante de lado do campo, o Alviverde busca um meio-campista e um zagueiro.





O número de contratações pode aumentar se mais atletas que o previsto forem negociados pelo clube.