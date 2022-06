Mesmo com revés, Londrina EC prega mesma pegada para encarar o Guarani

O Londrina inicia a semana ainda tentando digerir a derrota por 1 a 0 para o Vasco, no sábado (18), no estádio do Café. O LEC jogou melhor a maior parte da partida e pressionou o adversário, que aproveitou uma bobeira da zaga para liquidar a fatura. Apesar do resultado negativo – que colocou fim a uma sequência de seis jogos sem perder em casa –, o técnico Adilson Batista preferiu valorizar a postura da equipe, que não esmoreceu e tentou igualar, já pensando nos próximos desafios da Série B do Brasileiro.

“A gente tem que vivenciar jogo a jogo. Cada adversário tem seu comportamento. Evidentemente que algumas equipes têm alguns atletas com qualidade diferenciada. Importante encarar todos os jogos como se fossem decisão. São os mesmos três pontos”, destacou. O Tubarão enfrenta na 13ª rodada o Guarani, sexta-feira (24), a partir das 19h, também no Café.







O resultado do fim de semana fez que com que o Londrina perdesse uma posição na tabela. A equipe, que tem um jogo a menos, agora figura na 11ª colocação com 15 pontos, apenas dois a mais que o primeiro clube na zona de rebaixamento, Náutico, e a seis do G4. Já o próximo adversário está na área do descenso, com 13 pontos, em 18º lugar, e tem somente uma vitória nas últimas cinco rodadas.





Na avaliação do comandante alviceleste, o Londrina vai para o confronto com confiança renovada. “Estou orgulhoso do comportamento, da atitude, da personalidade, do coletivo, todo mundo entrou ligado”, elencou. “A Série B tem seu estilo próprio e vejo um nivelamento (entre os times)”, opinou.

