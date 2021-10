Messi faz dois e conduz PSG à vitória contra o Leipzig na Champions

Na abertura da terceira rodada da Champions League, o Paris Saint-Germain (FRA) levou um susto, mas conseguiu vencer o Red Bull Leipzig (ALE) por 3 a 2, nesta terça-feira (19), no parc des Princes, pelo Grupo A.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Após sair na frente, com um gol de Mbappé, aos nove minutos do duelo, o time francês levou uma virada. André Silva, ainda na etapa inicial, e Mukiele, já depois do intervalo, colocaram os alemães em vantagem.



Aos 23, porém, a estrela de Lionel Messi começou a brilhar. Primeiro, ele voltou a deixar tudo igual depois acertar a bola na trave e aparecer para proveitar o rebote. Aos 29, o argentino conterveu um pênalti com uma cavadinha e definir o placar. Nos acréscimos, Mbappé ainda perdeu outro pênalti.

Continua depois da publicidade



Antes de a bola rolar, o craque argentino teve um encontro com Ronaldinho Gaúcho. Ex-jogador do PSG, o brasileiro foi convidado pelo clube para acompanhar a partida no estádio de Paris.



Mais cedo, na abertura da chave em que estão os franceses e os alemães, o Manchester City (ING) goleou o Club Brugge (BEL), por 5 a 1, na Bélgica. João Cancelo, Mahrez (duas vezes), Walker e Palmer marcaram pelos ingleses. Vanaken descontou.



Com os resultados, o PSG lidera a chave com sete pontos, e o time de Pep Guardiola é o segundo, com seis. O Brugge aparece em terceiro, com quatro, enquanto o Leipzig segura a lanterna, sem pontuar.



Na Ucrânia, o Real Madrid (ESP) contou com gols dos brasileiros Vinicius Jr. (2) e Rodrygo para fazer 5 a 0 no Shakhtar Donetsk (UCR). Benzema também foi à rede, balançada ainda por Krystov, contra.



Como a Inter de Milão (ITA) venceu o Sheriff (MDA), por 3 a 1, os espanhóis igualaram a pontuação do time da Moldávia, que lidera o Grupo B, com seis pontos. Os italianos estão em terceiro, com quatro. Já os ucranianos seguram a lanterna, com um.



Na Espanha, o Liverpool (ING) venceu o Atlético de Madrid (ESP) por 3 a 2, em confronto pelo Grupo B.

Os ingleses chegaram a abrir dois gols de vantagem, com Salah e Keita, mas cederam o empate. Griezmann marcou duas vezes. Antes do fim, porém, Salah voltou a balançar a rede e garantiu a vitória inglesa.



Os comandados de Jürgen Klopp, assim, mantiveram o aproveitamento total em três rodadas e atingiram nove pontos. O Atlético, estacionado nos quatro, divide a segunda colocação com o Porto, que fez 1 a 0 no Milan, ainda zerado na tabela.