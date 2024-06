Metade das vitórias do Palmeiras em 2024 tem gols nos minutos finais

O Palmeiras voltou a mostrar a sua especialidade e venceu o Criciúma com gol nos acréscimos por 2 a 1 no último domingo (2). O time venceu metade das partidas da temporada com gols nos minutos finais. Essa é uma rotina com o técnico Abel Ferreira.

O time Verdão marcou depois dos 40 minutos do segundo tempo em 10 das 19 vitórias em 2024. Isso voltou a ocorrer no gol de Lázaro aos 48 diante do Criciúma.



Se levar em conta os resultados, foram 12 pontos a mais para o time com os gols nos finais dos jogos - seis empates que se transformaram em vitórias.



O fato foi comemorado por Martinho, auxiliar que comandou o Palmeiras em nova vitória no fim. A força mental do time foi destacada.



"Somos exigidos a ganhar todos os jogos, mas sabemos o quanto é difícil, principalmente fora de casa. Gostaria de valorizar a força mental dessa equipe. Chegamos à vantagem, sofremos o gol como sofremos dois minutos depois e acreditamos, chegamos. Somos competitivos e mentalmente fortes. Jogo literalmente só acaba quando o árbitro apita. Todos estão de parabéns pela entrega", disse ele.