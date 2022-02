Mirassol vence o Santos após 1º tempo de luxo e deixa Carille na berlinda

O Mirassol venceu o Santos por 3 a 2 nesta quinta-feira (17), no estádio Maião, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.



Os gols da vitória foram marcados por Zeca, Fabrício Daniel e Rafael Silva, todos no primeiro tempo. Madson e Marcos Guilherme descontaram para o time alvinegro na etapa final.



O Santos foi melhor no início do jogo, mas entrou em pane depois que Zeca abriu o placar aos 22 minutos. Na origem da jogada, Marcos Guilherme foi derrubado por Ivan, porém, a arbitragem confirmou o gol.



Fabrício e Rafael ampliaram nos minutos 25 e 34, respectivamente. Na etapa final, o alvinegro melhorou, fez dois gols até os 13 minutos, só que não reagiu o suficiente.

A derrota pressiona o técnico Fabio Carille. A diretoria já estava incomodada com o desempenho do Santos, mesmo na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano. Existe chance de mudança no comando.



O Santos é o segundo colocado do grupo D, ainda com nove pontos. O Mirassol é o vice-líder do grupo C, agora com 12.



Na próxima rodada, o time alvinegro enfrentará o São Paulo, no domingo (20), na Vila Belmiro. O time de Eduardo Baptista visitará o Água Santa no mesmo dia.





MIRASSOL

Darley; Ivan, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura (Daniel) e Claudinho (Rafael Silva); Fabrício Daniel (Luiz Fernando), Zeca (Ednei) e Negueba (Fabinho). T.: Eduardo Baptista





SANTOS

João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinicius Balieiro (Camacho), Felipe Jonatan (Sandry) e Léo Baptistão (Lucas Braga); Ângelo (Tailson), Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. T.: Fabio Carille





Estádio: Municipal de Mirassol, em Mirassol (SP)

Público e renda: 7.542; R$ 341.910,00

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Daniel Muniz dos Santos

Cartões Amarelos: Luís Oyama e Daniel (MIR); Vinicius Balieiro (SAN)

Gols: Zeca (MIR), aos 22', Fabrício Daniel (MIR), aos 25', e Rafael Silva (MIR), aos 34'/1ºT; Madson (SAN), aos 5', e Marcos Guilherme (SAN), aos 13'/2ºT