Santos transforma podcast em resenha e prestação de contas à torcida

O Santos lançou em novembro de 2021 seu podcast oficial. O projeto estava desenhado já na campanha de Andres Rueda para presidente e saiu do papel numa sociedade com o apresentador André Vasco e a produtora Usina de Conteúdo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O clube alvinegro lançou programas institucionais em outras gestões. No entanto, todos eles eram chapa branca, editados com perguntas fáceis de serem respondidas e pouca conexão com o torcedor. O SantosCast já se mostrou ser diferente até aqui.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em entrevistas com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol Edu Dracena, temas como a volta de Neymar, arena e possíveis reforços foram abordados em uma espécie de prestação de contas à torcida -e a audiência foi boa, com 81 e 63 mil visualizações apenas no Youtube, respectivamente.





"Nenhum clube de futebol tinha feito. Tinha podcast do Santos mesmo antes, falando de dia a dia e do jogo, mas o que os setoristas fazem de melhor não faríamos com excelência. Então a ideia foi trazer um santista, mas do entretenimento. E convidamos o André Vasco, além de um segundo apresentador bem engajado e antenado. E a ideia é não ser chapa branca mesmo. Se os entrevistados não responderem aqui, vão responder na imprensa. Por que não aqui? Não temos filtro. Se não é desrespeitoso, por que não responder?", disse Guilherme Kastner, coordenador da Santos TV, à reportagem.





A formação original tem a influenciadora Naty Potira, que também é comissária de bordo e cede o espaço a outros apresentadores em algumas ocasiões, e André Vasco, sócio e produtor do programa. "Trabalho há quase 20 anos com comunicação, antes mesmo da internet ser essa oportunidade toda. Fico feliz por transparecer isso de ser sem pauta, livre, estourando a bolha", disse Vasco.

Continua depois da publicidade





"Fiquei muito lisonjeada quando me chamaram para o projeto. Participo sempre que posso, porque às vezes minha profissão impede. E me falaram desde o início para ficar à vontade. Eles queriam que eu fosse a Naty torcedora. Não trabalho com TV como o André Vasco, não sou jornalista, só torcedora. Brincaram que essa parte da resenha e falta de filtro ficariam por minha conta", disse Naty Potira.





Parte do público pede sempre por convidados da bola, mas a ideia é aliar personagens do dia a dia do Santos com artistas torcedores ou ao menos simpatizantes do clube. A transmissão mais recente, por exemplo, teve Kaire Jorge, produtor musical e filho do Mano Brown, e o rapper Kyan, ambos santistas.





"Parte da torcida só quer saber do clube às vezes, de futebol, mas não vai ser só isso. É entretenimento em link com o Santos. Queremos manter o Santoscast para sempre. Por isso temos que variar entre entretenimento e futebol. Não dá para ser só com jogador", explicou Kastner.





"É como se fosse um bar na frente da Vila Belmiro onde todos se encontrarão e serão bem recebidos. É o Santos embalado de entretenimento. Eu tento trazer tudo que eu já vivi de experiência. Entrevistar com empatia, vários assuntos, fugir da pauta e deixar entrevistado falar. Tem momento de polêmica, diversão, é para ser leve, sem energia negativa. Uma resenha de brother mesmo", emendou Vasco.





O Santoscast não onera o clube. Na última edição, por exemplo, havia um aviso de anuncie aqui na mesa. De qualquer forma, o projeto já está garantido financeiramente. "É difícil o clube ter a estrutura necessária. E conseguimos fazer em parceria sem o clube gastar um centavo", disse Kastner.





"Muita gente fala que o Santos está investindo mesmo nessa crise financeira, mas não. Investimento é meu e do Santos. Somos sócios: eu, Santos e uma produtora de audiovisual. Fiquei com a parte de criatividade, e a produtora e Santos TV, com a execução", afirmou Vasco.





Com o sucesso no estúdio, o Santos tenta também embalar dentro de campo. A equipe de Fábio Carille tem oscilado no Campeonato Paulista, competição na qual ainda não conseguiu emendar duas vitórias seguidas.





A oportunidade de garantir isso virá nesta quinta-feira (17). A partir das 19h, o time alvinegro, que vem de triunfo sobre o Ituano, vai enfrentar o Mirassol, pela sétima rodada, fora de casa. Desta vez, o Santos não terá, no entanto, Ricardo Goulart, craque da última partida.





Carille optou por poupar o meia, assim como Emiliano Velázquez, que se recupera de desconforto muscular na coxa esquerda. Assim, a escalação provável tem João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Zanocelo e Marcos Guilherme; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.





Estádio: Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (17)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Transmissão: Paulistão Play, Youtube e Premiere