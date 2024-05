Na despedida de Paulinho, Corinthians tem 'decisão' pela Sul-Americana nesta terça-feira

O torcedor do Corinthians terá a chance de se despedir de Paulinho na noite desta terça-feira (28). O camisa 8 fará seu último jogo pelo Timão no confronto decisivo contra o Racing (URU), na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 19h, na Neo Química Arena.





Paulinho não chegou a um acordo com a diretoria e não renovou o seu contrato, que se encerra no fim de junho.

"Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou", afirmou o camisa 8, em depoimento a TV Timão.





Paulinho, 35 anos, soma 218 partidas e 40 gols pelo Alvinegro. O meia deixa o clube com títulos do Brasileiro, Libertadores, Mundial e Paulista.

O meio-campista começa no banco de reserva a partida decisiva contra o Racing. Segundo colocado do grupo, com 10 pontos, um a menos que os uruguaios, o Corinthians precisa vencer para garantir a classificação para as oitavas de final.





Caso fique em segundo lugar da chave, o Alvinegro irá enfrentar um dos terceiros colocados da Libertadores para tentar se manter vivo na competição.

Uma das esperanças corintianas para conquistar a vitória é o centroavante Yuri Alberto, que vive o seu melhor momento no Parque São Jorge. O atacante é o artilheiro disparado do Timão na temporada e já balançou as redes em 12 oportunidades em 23 jogos.





A grande novidade na escalação de António Oliveira será o meia londrinense Igor Coronado, que treinou no time titular nos dois últimos treinamentos. Coronado ficou mais de um mês no departamento médico e entra no lugar de Romero.





