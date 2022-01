Navarro perde pênalti na estreia, e Palmeiras só empata com São Bernardo

Com o resultado, o time do ABC somou seu quarto ponto na segunda partida pelo grupo B, enquanto o Palmeiras vai a sete no grupo C, sendo que já entrou em campo por três vezes. Na próxima terça-feira, o duelo do Verdão contra o Água Branca será o último antes da viagem para os Emirados Árabes Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 8 de fevereiro contra o vencedor de Monterrey e Al-Ahly.

Com o time praticamente todo reserva, o Palmeiras visitou o São Bernardo e ficou no empate de 1 a 1, na tarde deste sábado (29), pelo Campeonato Paulista 2022. No primeiro tempo, Silvinho abriu o placar para o "Bernô" depois que o garoto Rafael Navarro (21 anos) desperdiçou um pênalti em sua primeira partida pelo Verdão. Na etapa final, em outro pênalti, Wesley deixou tudo igual para a equipe alviverde.

Jogo



O Palmeiras começou melhor a partida chegando ao ataque com mais frequência e amadurecendo seu gol. E ele poderia ter saído após a bobeada de Gabriel Inocêncio que gerou o pênalti em cima de Wesley. Rafael Navarro teve a chance de marcar diante da torcida em sua estreia, mas cobrou no canto direito e viu o goleiro Alex Alves fazer a defesa, lance que mudaria o cenário da partida no primeiro tempo.

Continua depois da publicidade



O pênalti defendido por Alex Alves deu o gás que o São Bernardo precisava para entrar na partida, passando a dificultar a vida do Palmeiras. Por opção técnica, Márcio Zanardi trocou João Carlos por Matheus Davó e viu sua mudança surtir efeito dois minutos mais tarde. O atacante emprestado pelo Corinthians ganhou de Renan pelo lado direito e serviu Silvinho quando Marcelo Lomba deixou sua meta. O companheiro só teve o trabalho de tocar para o gol vazio e abrir o placar do jogo. 1 a 0.



Diferente do primeiro tempo, o Palmeiras mostrou nervosismo em campo nos primeiros minutos após o intervalo, mas voltou a ter outro pênalti marcado a seu favor, agora com a ajuda do VAR. Dessa vez, o cenário foi invertido: Rafael Navarro sofreu a penalidade e Wesley foi quem cobrou, deixando tudo igual. Após a igualdade, o Verdão cresceu, mas não encontrou seu melhor futebol. Abel Ferreira ainda colocou o time para frente com Scarpa, Breno Lopes e Deyverson, mas o gol da virada ficou só no quase.





FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1x1 PALMEIRAS

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Paulista

Data/Hora: 29/01/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Luiz Flavio de Oliveira

Cartões amarelos: Silvinho, Gabriel Inocêncio (SBE), Breno Lopes (PAL)

Cartão vermelho: Não teve

GOLS: Silvinho, do São Bernardo, aos 35 minutos do primeiro tempo e Wesley, do Palmeiras, aos 20 minutos do segundo tempo.





SÃO BERNARDO:

Alex Alves; Gabriel Inocêncio (Lucas Ferron), Joílson, Mateus Salustiano e Igor Fernandes (Pará); Ítalo, Léo Gomes e Rodrigo Souza; Silvinho (Vitinho), Paulinho Moccelin e João Carlos (Matheus Davó). Técnico: Márcio Zanardi.





PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Mayke, Renan (Deyverson), Murilo e Jorge (Piquerez); Jaílson, Gabriel Menino (Patrick de Paula) e Atuesta; Gabriel Veron (Breno Lopes), Wesley (Gustavo Scarpa) e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.