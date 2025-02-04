Neymar aparece no BID e está liberado para estrear pelo Santos

Neymar está liberado para estrear pelo Santos. O camisa 10 foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, pode ser inscrito no Campeonato Paulista e, consequentemente, entrar em campo pelo Alvinegro Praiano.





Neymar deve fazer sua reestreia nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. A partida pela sétima rodada do Campeonato Paulista será às 21h35 (de Brasília).





O técnico Pedro Caixinha já havia confirmado que o camisa 10 jogará nesta semana, justamente no dia de seu aniversário de 33 anos: "Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco. Esperamos ter a volta do Escobar e do Thaciano também".





O meia-atacante deve ter 30 minutos em campo contra o Botafogo-SP. Neymar se apresentou em boas condições físicas e impressionou a comissão santista.





Neymar fez seu primeiro treino com o elenco na última segunda-feira (3) e já deu assistência. O craque foi anunciado na última sexta-feira (31), em festa realizada na Vila Belmiro.



