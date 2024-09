Neymar avança na recuperação e volta a treinar com time

O atacante Neymar está cada vez mais perto de retornar oficialmente aos gramados.



O atacante de 32 anos voltou a treinar com bola junto dos companheiros de Al-Hilal e comemorou. Ele participou das atividades deste domingo (29) com o restante do elenco do clube saudita.

Neymar está há quase um ano sem jogar. A última vez que o astro entrou em campo foi em 17 de outubro de 2023, no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, quando sofreu a grave lesão.



Ele está na reta final de sua recuperação da cirurgia no joelho esquerdo. O jogador precisou passar pelo procedimento cirúrgico após romper o ligamento cruzado anterior.

Neymar, no entanto, não foi incluído pelo clube na lista de estrangeiros do Sauditão. Ele só poderá ser incluído em uma das vagas em janeiro do ano que vem.



O retorno do camisa 10 é esperado pela seleção brasileira, mas só deve ocorrer em 2025. A CBF trabalhava com a ideia de que ele pudesse atuar em novembro, mas quer que ele esteja "zerado" e, portanto, aguarda seu regresso aos jogos do Al-Hilal.