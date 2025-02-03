Pesquisar

Confira vídeos:

Neymar chega de helicóptero para o primeiro treino pelo Santos

Lucas Musetti Perazolli - UOL/Folhapress
03 fev 2025 às 10:35

Bruno Vaz/Santos FC
Neymar chegou de helicóptero para o primeiro treinamento pelo Santos na manhã desta segunda-feira (3).

Neymar chegou de helicóptero por volta de 8h15 para a apresentação marcada às 8h30 no CT Rei Pelé.
O craque estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e veio direto para Santos.

Ele foi apresentado na sexta-feira e folgou no sábado e domingo, com treinos apenas na academia própria.
Neymar treinará em campo nesta segunda e deve estrear contra o Botafogo-SP, quarta, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O camisa 10 ainda conversará com o técnico Pedro Caixinha para definir por quantos minutos estará em campo.

A estreia no dia 5 de fevereiro ocorrerá no seu aniversário de 33 anos.

Santos fecha treinos em semana de reestreia de Neymar
Santos fecha treinos em semana de reestreia de Neymar
