Neymar chega de helicóptero para o primeiro treino pelo Santos

Neymar chegou de helicóptero para o primeiro treinamento pelo Santos na manhã desta segunda-feira (3).
Neymar chegou de helicóptero por volta de 8h15 para a apresentação marcada às 8h30 no CT Rei Pelé.
O craque estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e veio direto para Santos.
Ele foi apresentado na sexta-feira e folgou no sábado e domingo, com treinos apenas na academia própria.
Neymar treinará em campo nesta segunda e deve estrear contra o Botafogo-SP, quarta, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.
O camisa 10 ainda conversará com o técnico Pedro Caixinha para definir por quantos minutos estará em campo.
A estreia no dia 5 de fevereiro ocorrerá no seu aniversário de 33 anos.
Santos fecha treinos em semana de reestreia de Neymar
