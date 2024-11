Neymar compra cobertura de luxo em Dubai por R$ 314 milhões

Neymar, 32, tem mais uma cobertura de luxo para chamar de sua. O jogador comprou um imóvel em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por US$ 54,4 milhões, aproximadamente R$ 314 milhões na cotação atual. A nova residência do atacante do Al-Hilal, localizada no Oriente Médio, ocupa um andar inteiro do Bugatti Residences by Binghatti, o primeiro empreendimento residencial da marca francesa de carros de luxo.





O prédio está situado na Business Bay, centro comercial de Dubai, e contará com 171 apartamentos e 11 coberturas. Neymar adquiriu uma delas, que possui quatro suítes, ampla sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiros, dependências completas, um elevador exclusivo para carros e uma piscina privativa com vista panorâmica da cidade.





Neymar e Bruna Biancardi escolheram pessoalmente a cobertura, cuja previsão de entrega é para 2026. Nesta segunda-feira (18), o casal participou da cerimônia de assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. O chefe de vendas da Bugatti, Abdullah Binghatti, e outros executivos da empresa também estiveram presentes no evento, que despertou a curiosidade da imprensa local.





