Neymar diz que jogou mais que Rivaldo e só fica atrás de Messi e Cristiano Ronaldo

A briga entre Neymar e Rivaldo ganhou mais um capítulo. O camisa 10 do AlHilal participou do quadro "quem jogou mais" na RomárioTV e se colocou acima do campeão do mundo. Neymar só perdeu os "duelos" contra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.





Neymar se colocou acima de Rivaldo, Luis Suárez, Molhamed Salah, Kylian Mbappé, Ángel di María, Vinicius Jr e Endrick. O camisa 10 se recupera de uma lesão muscular e tem futuro incerto no Al Hilal.





O craque só se colocou abaixo do ex-companheiro Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo. Neymar e Messi jogaram juntos no Barcelona e no PSG. Já o português -que defendeu o Real Madrid e está hoje no Al Nassr- sempre foi adversário do brasileiro.





NEYMAR X RIVALDO





Neymar afirmou que "substituiria" Rivaldo no ataque da seleção brasileira de 2002. Em entrevista à RomárioTV, ele foi questionado sobre quem ele substituiria em algumas seleções campeãs mundiais.





Rivaldo usou as redes sociais para responder Neymar. O pentacampeão afirmou que ninguém conseguiria tirar a sua posição naquele Mundial.





"Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", disse o ex-jogador.





O jogador do Al Hilal não deixou por menos e comentou no post de Rivaldo, afirmando que 'precisou' optar entre ele, Ronaldinho e Ronaldo.





"Calma, meu amigo... Todos os jogadores brasileiros que disputaram Copa se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não. Faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro... foi apenas uma escolha entre os 3 e você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?"





OS PRINCIPAIS TÍTULOS DE CADA UM





NEYMAR

Seleção brasileira

Copa das Confederações: 2013

Jogos Olímpicos: 2016





Santos

Campeonato Paulista: 2010, 2011 e 2012

Copa do Brasil: 2010

Copa Libertadores da América: 2011

Recopa Sul-Americana: 2012





Barcelona

Supercopa da Espanha: 2013

Campeonato Espanhol: 2014-15, 2015-16

Copa do Rei: 2014-15, 2015-16, 2016-17

Liga dos Campeões da UEFA: 2014-15

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2015





Paris Saint-Germain

Campeonato Francês: 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23

Copa da Liga Francesa: 2017-18, 2019-20

Copa da França: 2017-18, 2019-20, 2020-21

Supercopa da França: 2018, 2020, 2022





Al Hilal

Campeonato Saudita: 2023-24





RIVALDO

Seleção brasileira

Copa das Confederações: 1997

Copa América: 1999

Copa do Mundo: 2002





Santa Cruz

Campeonato Pernambucano: 1990





Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 1994

Campeonato Paulista: 1996





Barcelona

Supercopa da UEFA: 1997

Copa do Rei: 1997-98

La Liga: 1997-98 e 1998-99





Milan

Copa da Itália: 2002-03

Liga dos Campeões da UEFA: 2002-03

Supercopa da UEFA: 2003





Cruzeiro

Campeonato Mineiro: 2004

Olympiacos

Super Liga Grega: 2004-05, 2005-06 e 2006-07

Copa da Grécia: 2004-05 e 2006-07





Bunyodkor

Campeonato Uzbeque: 2008, 2009 e 2010

Copa do Uzbequistão: 2008 e 2010

AS PRINCIPAIS ARTILHARIAS





Neymar

Copa do Brasil de 2010 (11 gols)

Campeonato Paulista de 2012 (20 gols)

Copa Libertadores da América de 2012 (8 gols)

Copa do Rei de 2014-15 (7 gols)

Liga dos Campeões de 2014-15 (10 gols)





Rivaldo

Copa do Rei: 1997-98 (8 gols)

Copa América: 1999 (5 gols)

Liga dos Campeões da UEFA: 1999-00 (10 gols)

Campeonato Uzbeque: 2009 (20 gols)