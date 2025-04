Neymar é 'batizado' e faz primeiro treino completo no Santos após um mês

Neymar voltou a fazer um treino completo pelo Santos após um mês.





Neymar foi a campo e trabalhou normalmente com os companheiros na manhã desta terça-feira (8), no CT Rei Pelé. Ele estará à disposição diante do Fluminense, domingo, no Maracanã.





O astro passou por período de reequilíbrio e fortalecimento muscular após lesão na coxa esquerda. O Peixe vê o atleta 100% fisicamente agora. Ele sentiu o problema muscular no dia 6 de março.





Neymar passou pelo corredor polonês antes do treino começar. Foi uma espécie de comemoração pelo retorno do camisa 10.





A imprensa foi liberada para ficar no CT por cerca de 30 minutos e viu um Neymar desenvolto e aparentemente muito feliz com a recuperação. Ele fez embaixadinhas, tentou canetas e até dançou no aquecimento.





Ele fez o aquecimento, depois esteve no bobinho e passou para o treino de finalizações, onde teve a possibilidade de "testar" a coxa.





O circuito foi feito para as finalizações com a perna esquerda, onde houve a lesão de Neymar. Os jogadores trocavam passes até deixar o companheiro na cara do gol.





Neymar só finalizou com mais força quando o goleiro João Paulo falou: "Agora é à vera". Ele falou "pega lá, então" e acertou o travessão.





Na maior parte das finalizações, Neymar chutou com cautela, normalmente rasteiro. Ele teve bom aproveitamento e fez seu gol.





A imprensa saiu quando o técnico Pedro Caixinha preparava um coletivo em campo reduzido, com a participação de Neymar. Os titulares do empate com o Bahia deixaram o campo mais cedo.





Aderlan, recuperado de cirurgia no joelho, também fez normalmente o trabalho de finalizações e está perto de ficar à disposição.





Soteldo, de acordo com a assessoria de imprensa do Santos, fez um trabalho de recuperação na academia e, por isso, não foi a campo.





O treino também será parcialmente aberto para a imprensa na quarta e sexta-feira. A atividade de quinta será totalmente fechada.