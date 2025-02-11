Neymar extrapola o campo e participa até de decisões sobre hotel no Santos

O Santos tem utilizado Neymar como capitão dentro e fora dos gramados. Além da braçadeira em jogos, o atacante também tem participado de decisões internas.





Neymar não é capitão apenas por referência técnica, mas também está com esse papel no dia a dia do time.





O ídolo extrapolou as quatro linhas e está sendo consultado por questões internas de logística e hotéis.

Ele tem participado diretamente das hospedagens e até sobre o isolamento de andares para trazer mais conforto e privacidade ao time.





No dia a dia, o atacante tem auxiliado os mais jovens, feito cobranças e falado diariamente com os membros do departamento de futebol por melhorias necessárias.





No CT Rei Pelé, por exemplo, ele já reforçou a modernização nos dormitórios, além de questões estruturais em outros cômodos. Ele também participa no debate sobre a chegada de reforços com indicações e opiniões.





Após o jogo contra o Novorizontino, o capitão assumiu a palavra, admitiu que não fez um bom jogo e considerou quarta, contra o Corinthians, a chance de todos "mudarem tudo". Uma vitória no clássico seria a mudança de chave para o elenco engatar no Campeonato Paulista.



