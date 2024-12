Neymar fatura R$ 70 mil e é 14º em torneio pôquer festivo com nome dele

Neymar quase foi à mesa final da edição especial do BSOP One Neymar Jr. Edition, no último final de semana em São Paulo.





Neymar ficou em 14º no geral e faturou R$ 70 mil. Ele quase avançou para a decisão do torneio, mas acabou saindo da mesa pouco antes. O atacante do Al-Hilal e da seleção brasileira é entusiasta de pôquer e participante assíduo em campeonatos da modalidade.





O campeão foi Pedro Reis, que levou R$ 830 mil. O valor do main event, que terminou nesta madrugada (23), foi definido após acordo com heads-up com Luan Coelho. Maior nome do pôquer brasileiro, Yuri Martins também foi eliminando antes da mesa final e ficou com R$ 86.400.





O torneio comemorativo foi realizado em dois dias e reuniu celebridades e grandes nomes do cenário do pôquer, entre jogadores profissionais e recreativos. O evento foi realizado em parceria com o PokerStars e encerrou a temporada de 2024 do BSOP (Brazilian Series of Poker), que é responsável por organizar o maior torneio da modalidade tanto da América Latina quanto do Hemisfério Sul.





Grande estrela da festa, Neymar aproveitou ao máximo. Ele se divertiu jogando com amigos e famosos, esteve acompanhado de Bruna Biancardi e até cantou no palco com Ludmilla, que foi uma das artistas que se apresentou. Leo Santana e Jeito Moleque também foram atrações.





O BSOP One Neymar Jr Edition teve inscrições no valor de R$ 10 mil e R$ 25 mil. Foram contabilizadas 241 entradas na competição principal.





Neymar veio diretamente da Arábia Saudita para prestigiar o evento. Trajado de terno verde-oliva, ele participou no primeiro dia junto dos jogadores de futebol Marcos Leonardo e Nenê. Já na última noite, esteve todo de branco para a white party que também ocorreu no local.