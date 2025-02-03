Neymar impressiona e deve jogar 30 minutos na reestreia pelo Santos

Neymar impressionou no primeiro treino pelo Santos nesta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.
Neymar se apresentou em boas condições físicas e se movimentou bem durante atividade técnica e táticas com os reservas.
O camisa 10 trabalhou com quem não foi titular no jogo contra o São Paulo, no sábado, e se posicionou como meia e até como falso 9.
O preparo do astro chamou a atenção. Ele trabalhou sem limitações e se mostrou plenamente recuperado de lesão muscular na coxa pelo Al Hilal.
Neymar deve jogar pelo menos 30 minutos na reestreia pelo Santos contra o Botafogo-SP, quarta-feira, na Vila. A partida ocorrerá no dia do seu aniversário de 33 anos.
"MAIS UM"
Quem esteve no treino afirma que a única diferença de Neymar foi ter chegado de helicóptero. O craque estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e pousou às 8h15 para a apresentação marcada para 8h30.
O jogador comeu normalmente no refeitório durante o café da manhã e escolheu pão e suco verde. Neymar não deixou de brincar com as "tias da cozinha" como fazia desde a base.
Ao término do treino, Neymar continuou em campo e conversou com os garotos da base, incluindo Juninho, o filho de Robinho, que prometeu cuidar.
O atacante Guilherme pinta como possível "parça" de Neymar. Eles demonstraram bom entrosamento, e o camisa 10 disse várias vezes "é só correr que eu vou te achar".
Neymar treinará com todo o grupo nesta terça, véspera da reestreia. A conversa com o técnico Pedro Caixinha confirmará a programação para o duelo com o Botafogo.
