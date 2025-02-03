Primeiro treino de Neymar no Santos faz obra parar e reúne centenas de pessoas

Neymar causou um alvoroço no seu primeiro treino pelo Santos nesta segunda-feira (3).





A presença de Neymar fez centenas de pessoas irem ao CT Rei Pelé na primeira atividade do astro no "novo" clube.





Quando Neymar chegou de helicóptero às 8h15, o CT ainda estava vazio. Na saída, porém, havia uma multidão esperando o ídolo sair.





O camisa 10 frustrou os torcedores e saiu pelo outro lado, de carro. O jogador foi instruído a deixar o CT por outro acesso por questões de segurança.





Os demais jogadores foram impactados pelo "rebote" de Neymar. Sem o alvo esperado, as pessoas pediram fotos, vídeos e autógrafos de todos que saíam. O terceiro goleiro Diógenes, por exemplo, ficou mais de 10 minutos parado até atender a todos.





TREINO FECHADO?





O Santos fechou a atividade para a imprensa, mas muita gente deu um jeito de assistir ao primeiro treino de Neymar.





Vários subiram nas árvores para ver o meia-atacante e só saíram quando a polícia instruiu.





Outros viram da janela ou da laje das casas da frente. Esses até tentaram negociar um valor para acesso aos jornalistas.





O treino ainda teve os espectadores de um prédio em construção na frente do CT. Vários prestadores de serviço pararam as obras para gravar.





Quem viu pode notar Neymar bem solto em campo. O craque deve jogar por pelo menos 30 minutos na reestreia contra o Botafogo-SP, quarta-feira, na Vila Belmiro.



