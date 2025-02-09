Neymar joga longe do gol e tem dificuldade em segunda partida na volta ao Santos

Neymar fez, na tarde de domingo (9), a segunda partida em seu retorno ao Santos. Desta vez escalado como titular pelo técnico Pedro Caixinha, o atacante de 33 anos teve dificuldade sob o sol forte de Novo Horizonte, onde o time alvinegro empatou por 0 a 0 com o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.





O jogador suportou bem a exigência física da partida. Como havia ocorrido na última quarta (5), quando esteve em campo durante todo o segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, surpreendeu por permanecer no gramado por mais tempo do que se imaginava. Atuou os 50 minutos do primeiro tempo e foi substituído aos 29 do segundo.





Não foi uma grande partida do Santos, diante do bem armado Novorizontino. O alvinegro teve uma boa chance com Pituca, mas no geral teve problemas para criar diante de um rival fechado. Neymar iniciou o jogo como um ponta de lança, atrás do centroavante Tiquinho Soares, mas, encaixotado pela marcação, foi recuando até se estabelecer na intermediária.





Conduzindo a bola, como é sua característica, sofreu faltas, mas longe do gol, perto do círculo central. Distante da área, teve poucos momentos em que teve o domínio da jogada em uma região na qual poderia ser mais perigoso. Em uma delas, acionou Guilherme, que tocou para João Schmidt obrigar o goleiro Airton a fazer boa defesa.





De acordo com o site de estatísticas Sofascore, o camisa 10 tocou 54 vezes na bola, acertando 22 dos 28 passes que tentou, com nenhum drible completo em sete investidas contra os defensores. Sua única finalização em todo o confronto no estádio Jorge Ismael de Biasi foi uma cobrança de falta na barreira.



