Facilitar deslocamento

Neymar procura local com heliponto para morar em Santos

Lucas Musetti Perazolli - UOL/Folhapress
07 fev 2025 às 11:42

Raul Baretta/Santos FC
Neymar procura um local com heliponto para morar em Santos.

Neymar quer poder estacionar seu helicóptero dentro da sua casa ou apartamento na Baixada Santista.

Há poucas opções disponíveis na região. A equipe do astro trabalha para encontrar uma alternativa.

A ideia é facilitar o deslocamento do craque, que tem se dividido entre os treinos no Santos e a sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O camisa 10 analisa uma mansão no morro Santa Terezinha. O local abriga casas de luxo em Santos a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e Vila Belmiro.

O problema é que o condomínio não permite heliponto. A família analisa comprar uma propriedade mesmo assim enquanto procuram um outro local.

O Santa Terezinha já teve Soteldo como morador e nesta sexta-feira (7) tem Tiquinho Soares. Juninho, o filho de Robinho, também mora neste morro.

Até fixar uma residência em Santos, Neymar vai usar o helicóptero para dormir em Mangaratiba. O deslocamento dura cerca de uma hora.

Após a estreia contra o Botafogo-SP, Neymar curtiu a folga no Rio e voltará a treinar pelo Santos nesta sexta, no CT Rei Pelé.

