Neymar lamenta morte de Lima, ídolo do Santos

Neymar lamentou a morte do ex-jogador Lima, ídolo do Santos. O Curinga da Vila morreu nesta segunda-feira (3), aos 82 anos.





Neymar publicou um vídeo de depoimento de Lima. O Curinga chamava Neymar de "magrelo".





"Acho que sou o único que chama ele de magrelo. Ele sabe que desejo tudo de bom, e tem acontecido. É uma questão de merecimento dele. Boa sorte, magrelo", disse Lima no vídeo.





Na legenda, Neymar escreveu: "Descanse em paz, seu Lima. Obrigado por tudo"





Lima estava internado havia duas semanas com doença renal. O anúncio da morte de Lima foi feito pelo Santos, nesta segunda (3).





Ídolo da equipe alvinegra, Lima era chamado de Curinga da Vila por atuar em qualquer área do campo. O ex-atleta serviu ao clube além do papel como jogador, atuando também como treinador e coordenador da base.





"Foi um polivalente atleta que se propunha, com grande qualidade, atuar em qualquer posição para ajudar o time dentro de campo. De zagueiro ou de meia, de lateral ou de atacante, Lima se doava como poucos, e era um grande exemplo a ser seguido. Sua paixão e dedicação ao Clube permaneceram até seus últimos dias. Fazia questão de participar de todos os eventos e ações como um dos Ídolos Eternos, principalmente para ficar próximo dos torcedores. Seu legado foi realizado com grande polivalência, e certamente nunca será esquecido", escreveu o Santos, em seu site oficial.





Lima atuou ao lado de Pelé, Pepe e outros ídolos do Santos entre 1961 e 1971. O ex-atleta somou 692 jogos e 63 gols marcados pela equipe alvinegra, sendo o quarto jogador a mais vezes vestir a camisa do Peixe.