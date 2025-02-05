Santos vê Neymar em êxtase antes da reestreia na Vila

Neymar reestreia pelo Santos no dia do seu aniversário de 33 anos e deixa claro a todos que está plenamente feliz. Nesta quarta-feira (5), o astro enfrentará o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.
'COMO UM MENINO'
Neymar diz que precisava sentir novamente o carinho de sua casa: estar com os amigos e familiares na Baixada Santista e receber o amor dos torcedores que aguardaram ansiosamente pelo retorno.
Ele deixou claro desde o primeiro minuto que estava no lugar certo. Chorou várias vezes na apresentação e agora sorri a todo momento.
Quem convive com o camisa 10 afirma que ele não reclamou de nada desde a chegada: tirou muitas fotos, participou de muitos vídeos e esteve em todas as ações da rotina dos atletas.
A chegada de helicóptero aos treinos enquanto acerta uma nova casa em Santos impressiona, mas as entradas apoteóticas dão lugar a um atleta dedicado, que não se atrasa, fica mais tempo em campo e quer ajudar os mais novos.
Na última terça-feira, véspera da reestreia, uma chuva torrencial tomou o CT. Neymar participou de toda a atividade, treinou pênaltis e cobranças de falta e ainda ficou sentado na parte final na "resenha". O elenco ficou concentrado para a partida desta quarta, e Neymar dormirá no hotel do Santos.
Neymar diz aos seus amigos que está "plenamente feliz" neste aniversário e que a festa vai ser voltar a jogar na Vila Belmiro, lugar que "morre de saudade". Essa alegria faz o Santos imaginar que o Menino da Vila renovará o contrato, assinado a princípio até 30 de junho.
O meia-atacante deve atuar por cerca de 30 minutos contra o Botafogo-SP. A ideia é conter a ansiedade do reforço para que ele ganhe tempo aos poucos até ser titular.
