Neymar tenta encerrar jejum de 490 dias em reestreia pelo Santos

Neymar fará nesta quarta-feira (5) sua reestreia pelo Santos e tentará balançar as redes após 490 dias. O camisa 10 não marca desde 3 de outubro de 2023, quando ainda defendia o Al Hilal.
O último gol de Neymar foi o primeiro e único pelo clube saudita. Ele marcou o segundo em vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji pela Champions asiática.
Na sequência, o atacante passou por cirurgia, teve uma lesão muscular e se transferiu para o Santos. Ao todo, Neymar fez apenas sete jogos pelo Al Hilal.
Agora, o camisa 10 tenta encerrar o jejum em reestreia pelo clube paulista. O atacante jogará nesta quarta-feira (5), às 21h35 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, pelo Estadual.
OS ÚLTIMOS GOLS DE NEYMAR
Seleção brasileira: 8 de setembro de 2023 - vitória por 5 a 1 contra a Bolívia pelas Eliminatórias
PSG:12 de fevereiro de 2023 - vitória por 2 a 0 sobre o Lille pelo Campeonato Francês
Barcelona: 27 de maio de 2017 - vitória por 2 a 1 contra o Alavés pela final da Copa do Rei
Santos: 17 de abril de 2013 - vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo-PI pela Copa do Brasil
