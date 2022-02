Neymar treina normalmente e será relacionado pelo PSG contra o Real Madrid

L=Neymar treinou normalmente no PSG nesta segunda-feira (14), assim como no dia anterior, e será ao menos relacionado para o jogo contra o Real Madrid nesta terça (15), pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17h (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes.

O jornal francês Le Parisien foi ao centro de treinamento do clube e informou que Neymar esteve no grupo de 23 jogadores que participaram de todo o trabalho comandado pelo técnico Mauricio Pochettino.

A titularidade do camisa 10 da equipe não é descartada, mas é improvável. O brasileiro não joga uma partida desde o dia 28 de novembro do ano passado, quando sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar, na vitória do PSG por 3 a 1 contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês.





Quem tem ausência garantida na partida é o zagueiro Sergio Ramos. O experiente defensor não reencontrará sua ex-equipe por conta de uma lesão na panturrilha.





O jogo de volta entre PSG e Real Madrid vai acontecer no dia 9 de março, também às 17h, mas no estádio Santiago Bernabéu.