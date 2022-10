Neymar, Vini Jr e Casemiro disputam o prêmio de melhor jogador do mundo

Os brasileiros Neymar, do Paris Saint-Germain, Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Casemiro, do Manchester United, foram indicados ao prêmio de "Melhor Jogador do Ano" pela Globe Soccer Awards. A premiação acontece anualmente em Dubai e premia os melhores do futebol mundial.



Além do trio, concorrem também ao prêmio: Alexander-Arnold (Liverpool), Benzema (Real Madrid), Cancelo (Manchester City), Courtois (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Díaz (Liverpool), Foden (Manchester City) , Haaland (Manchester City), Haller (Borussia Dortmund), Immobile (Lazio), Kane (Tottenham), Kimmich (Bayern de Munique), Lewandowski (Barcelona), Mahrez (Manchester City), Mané (Bayern de Munique), Mbappé (Paris Saint-Germain), Messi (Paris Saint-Germain), Modric (Real Madrid), Nkunku (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Salah (Liverpool) e Son (Tottenham).

Publicidade



Desde o primeiro troféu entregue, em 2011, o maior vencedor é Cristiano Ronaldo. O português já foi eleito seis vezes o melhor do mundo pela entidade. Nas últimas edições, porém, os premiados foram Lewandowski e Kylian Mbappé, respectivamente.



Para conhecer o melhor jogador de 2022, a Globe Soccer Awards disponibilizou um link para os fãs de futebol votarem em seus favoritos. Dessa forma, os mais votados pelos fãs de futebol entrarão na lista de finalistas da categoria. O nome final será conhecido no dia 17 de novembro, três dias antes do início da Copa do Mundo no Qatar.