Cianorte FC anuncia Zé Love, ex-Santos punido por cuspir e agredir árbitro

O Cianorte Futebol Clube anunciou, nesta terça-feira (18), a contratação do atacante Zé Eduardo, conhecido como Zé Love, campeão da Libertadores em 2011 pelo Santos.







O jogador foi punido por supostamente cuspir e agredir um árbitro assistente em uma partida entre Brasiliense e Ferroviária, pela Série D do Brasileirão, em 2021. De acordo com o Globo Esporte, Zé Love nega todas as acusações, mas cumpriu suspensão de 130 dias e pagou multa de R$ 40 mil.

Publicidade

Publicidade





Mesmo após pagar a pena, o atacante não conseguiu oportunidade em outros clubes e está há quase um ano sem entrar em campo. Love deve aguardar mais alguns meses para estrear no clube paranaense, que o anunciou como novidade para 2023.







O ex-Santos demonstrou gratidão pela oportunidade e comemorou. "Estou muito feliz e honrado de estar vestindo essa camisa. Queria agradecer primeiramente a direção do clube, o treinador Alexandre Leão, com quem tive o prazer de trabalhar lá atrás, conquistar títulos junto com ele. Para a torcida tenho um grande recado: do Zé Love jamais faltará empenho, dedicação, determinação, foco e vamos atrás do nosso objetivo. E o mais importante: gols, que é do que vive um atacante", prometeu nas redes sociais.

Publicidade

Publicidade