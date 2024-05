Novo lateral do Londrina EC pode estrear no sábado

O Londrina viajou nesta quinta-feira (9) para Natal com novidade na delegação. O lateral-esquerdo Caio Roque fez apenas um treino no clube e já foi relacionado pelo técnico Emerson Ávila para o jogo contra o ABC, sábado (11), no Frasqueirão, às 19h30.





Caio Roque, 22 anos, pertence ao Bahia e chegou por empréstimo até o final da Série C. O jogador desembarcou no CT do LEC na noite de quarta-feira. Treinou na manhã de quinta (9) e viajou à tarde com a delegação para o Nordeste.

O lateral foi revelado pelo Flamengo e, em 2020, foi adquirido pelo grupo City, que hoje dirige o futebol do Bahia. Inicialmente, Roque foi emprestado para atuar no futebol belga e em 2023 chegou no Bahia. Em 2024, disputou sete jogos pelo tricolor baiano.





Caio Roque chega para suprir uma carência na lateral-esquerda. O LEC contratou o experiente Geferson para a posição, mas o jogador se machucou logo na estreia e não tem previsão de volta. Maurício tem atuado improvisado no setor. Como Roque está bem fisicamente e vinha jogando, pode fazer a sua estreia no sábado.

Emerson Ávila relacionou 21 jogadores para a partida da quarta rodada. Apesar de ter sido liberado pelo departamento médico, o volante Pedro Cacho permaneceu em Londrina para aprimorar a parte física. Geferson, machucado, e Giancarlos, ainda não inscrito, também não viajaram.





O Londrina faz uma parada em Recife antes de seguir para Natal. O time realiza um treino na manhã desta sexta-feira (10) no CT do Retrô. Após o almoço, segue de ônibus para Natal, distante 280 quilômetros da capital pernambucana.





