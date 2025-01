Novos contratados treinam sem serem anunciados pelo Londrina EC

O Londrina tem dois novos reforços já inseridos no plantel de Claudinei Oliveira, mas ainda sem registro documental no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O zagueiro Yuri Lima e o meia Caio Rafael foram contratados pelo Tubarão, mas ainda não podem ser utilizados. Ambos têm treinado junto ao elenco principal nos últimos dias.





Caio Rafael é um meia de 20 anos que chegará ao LEC após passagem pelo Ceará. Na última segunda-feira (27), o jogador esteve em um campo em um coletivo ao lado dos atletas que ficaram no banco de reservas na partida contra o Paraná Clube, no último domingo (26), que terminou com vitória do Tubarão por 3 a 0.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O jogador tem contrato com o Vozão até dezembro de 2024 e a intenção é que o atleta assine em definitivo. Caio fez parte do elenco principal do Ceará em 2024 e disputou seis jogos, fazendo parte da campanha que culminou no acesso da equipe alvinegra ao Campeonato Brasileiro da Série A. Ele também é considerado campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense do último ano. Caio foi destaque na categoria sub-20 do Ceará e, se somadas as temporadas de 2021, 2022, 2023 e 2024, disputou 87 jogos e marcou 34 gols. Os números são do site de estatísticas OGol.





No time alviceleste, o meia pode ganhar a oportunidade de ser o reserva imediato de Gustavo França, já que o plantel não conta com outros jogadores à disposição para a função.





Já Yuri Lima, de 21 anos, se destaca pelo físico: canhoto, o zagueiro tem 1,95m. O jogador, que também já atuou como lateral-esquerdo, fez parte de sua base no Botafogo, de onde saiu em 2023 para defender o Athletico Paranaense. No último ano, esteve no Novorizontino, mas não foi aproveitado no time principal e deixou a equipe. Chega ao LEC livre e também vai assinar em definitivo.





No elenco, Yuri terá a concorrência dos titulares Caio e Wallace, além de Yago Lincoln, zagueiro contratado junto ao Ceará que tem sido utilizado em vários jogos no segundo tempo. Outro zagueiro do elenco é Cadu, da base, que foi titular durante o Torneio Paraná de Verão. Quem também é zagueiro de origem é Marco Antônio, reforço que chegou do Vitória. Porém, o atleta tem sido utilizado por Claudinei Oliveira como volante.