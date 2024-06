'O Corinthians está sangrando', afirma presidente do Corinthians

"O Corinthians está sangrando, mas honrando compromissos", afirmou. "Hoje estamos com um fluxo de caixa muito complicado", acrescentou.

Augusto diz acreditar que tenha sido alvo de perseguição por parte de membros da oposição do clube. Segundo ele, há movimentos no Parque São Jorge para tentar sufocar financeiramente sua gestão.

Questionado sobre quem teria traído sua confiança, o cartola não citou nomes, mas afirmou que o traidor é "quem saiu do clube".

Ao comentar a polêmica, Augusto Melo disse que seu erro foi escolher as pessoas que faziam parte de sua diretoria e participaram da negociação.

Na sexta-feira, quando a VaideBet rompeu seu contrato com o clube, a empresa alegou que o Corinthians descumpriu cláusulas anticorrupção, baseada nas suspeitas de que uma empresa laranja foi usada na negociação com o time do Parque São Jorge.

Durante a entrevista, o mandatário rebateu, ainda, as críticas sobre sua gestão, atacou a oposição, disse que a situação financeira do clube é ruim e negou risco de impeachment. "Ninguém vai dar golpe".

O presidente do Corinthians , Augusto Melo, afirmou nesta segunda-feira (10) que se sente traído por ex-diretores de sua gestão, a quem ele culpa pela crise que se instaurou no clube desde a semana passada, quando o site de apostas VaideBet rompeu o contrato de patrocínio máster no valor de R$ 370 milhões.

ENTENDA A POLÊMICA DO CONTRATO COM A VAIDEBET







Anunciado como o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, o contrato do Corinthians com a casa de apostas esportivas online VaideBet previa o pagamento de R$ 370 milhões por três anos.



O acordo anunciado era o grande orgulho de Melo, que se habituou a aparecer no gramado, como fez na conquista da Copa São Paulo de juniores, e em entrevistas, como fez em múltiplos podcasts, com o boné do site de apostas.



Na última sexta-feira (7), no entanto, a empresa anunciou a rescisão unilateral do contrato sob a alegação de que o clube descumpriu uma cláusula anticorrupção.



O acordo é investigado pela Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões para a Rede Social Media Design, empresa que pertence a Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que atuou na campanha de Augusto.



Essa empresa, como revelou no UOL o jornalista Juca Kfouri, repassou uma parte da comissão para uma empresa supostamente "laranja", a Neoway Soluções Integradas em Serviço, registrada em nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que mora em residência humilde em Peruíbe e nem sabia da existência desse registro.



O acordo também está sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, após grupos de oposição no clube terem exigido esclarecimentos sobre o pagamento da comissão.



Antes da entrevista desta segunda-feira, o clube havia afirmado por meio de nota que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas". "O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros".



A resposta não satisfez a VaideBet, que já tinha enviado uma notificação extrajudicial e anunciou a quebra do vínculo. "Só a dúvida, no crivo ético da marca, já é suficiente para determinar a rescisão", publicou a casa de apostas.



Embora coloque em dúvida a atuação da empresa que recebeu a comissão do Corinthians, em maio, a casa de apostas havia afirmado que "desde o primeiro momento, foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações".