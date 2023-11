O que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro no domingo

A noite de quarta (29) foi perfeita para o Palmeiras. A equipe paulista venceu com facilidade o lanterna América-MG e viu Flamengo e Botafogo, até então principais rivais na briga do título do Campeonato Brasileiro, tropeçarem e ficarem mais longe na tabela.





Publicidade

Publicidade

Os placares abriram caminho de vez para a conquista alviverde, que pode ser consolidada já neste fim de semana com uma combinação de resultados na penúltima rodada. Há chance, inclusive, de o troféu ser garantido com o apito final de outras partidas no final do domingo (3).





O Palmeiras enfrenta o Fluminense no domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Publicidade





Cenários para título antecipado do Palmeiras





Publicidade

Se vencer o Fluminense:

-> precisa torcer para Botafogo, Atlético-MG e Flamengo não vencerem seus duelos.

Publicidade





Se empatar com o Fluminense:

-> precisa torcer para Botafogo, Atlético-MG e Flamengo perderem seus duelos. Se Grêmio e Bragantino somarem três pontos nesta quinta (29), contra Goiás e Fortaleza, respectivamente, também não podem vencer no fim de semana.

Publicidade





Se perder para o Fluminense:

-> não é campeão antecipado, mas mantém situação consideravelmente tranquila para a rodada final em caso de derrotas dos concorrentes.

Publicidade





De olho na próxima rodada

Atlético-MG x São Paulo (sábado, dia 2, às 21h)

Publicidade

Flamengo x Cuiabá (domingo, dia 3, às 16h)

Palmeiras x Fluminense (domingo, dia 3, às 16h)

Botafogo x Cruzeiro (domingo, dia 3, às 18h30)

Bragantino x Coritiba (domingo, dia 3, às 18h30)

Grêmio x Vasco (domingo, dia 3, às 18h30)





Veja a classificação

1° - Palmeiras: 66 pontos (saldo de gols +30)

2° - Botafogo: 63 pontos (SG +23)

3° - Atlético-MG: 63 pontos (SG +22)

4° - Flamengo: 63 pontos (SG +14)

5° - Grêmio: 59 pontos - 35 jogos (18 vitórias)

6° - Bragantino: 59 pontos - 35 jogos (16 vitórias)





Chances de título*

Palmeiras: 85,9%

Atlético-MG: 5,8%

Botafogo: 3,5%

Flamengo: 2,5%

Bragantino: 1,2%

Grêmio: 0,9%

* de acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)