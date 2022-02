Onde assistir a Atlético-MG x Flamengo pela Supercopa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo decidem no domingo (20) o título da Supercopa do Brasil, definida em partida única, às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto será exibido por Globo e SporTV.

O troféu é disputado entre o atual campeão brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil. Como a equipe mineira ficou com os dois títulos na temporada de 2021, a equipe carioca entrou na disputa com a condição de vice-campeão nacional da temporada passada.

Os rubro-negros, aliás, ganharam as duas últimas edições da Supercopa, em 2020 ao superar o Athletico e em 2021, ao bater o Palmeiras. Já o Atlético-MG disputa a competição pela primeira vez.





De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o campeão deste domingo vai embolsar como prêmio R$ 5 milhões, enquanto o vice levará para casa R$ 2 milhões.





Ainda segundo a entidade, os ingressos para a partida variam de R$ 50 a R$ 300. Por enquanto, somente o setor destinado exclusivamente a torcedores rubro-negros, o norte inferior, está com entradas esgotadas.

Estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal tem capacidade para 43 mil pessoas.

Inicialmente, porém, a decisão da Supercopa estava prevista para ocorrer no Mané Garrincha, em Brasília, mas a CBF precisou mudar a sede por causa de restrições sanitárias na capital federal.