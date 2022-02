Londrina EC volta a vencer depois de quatro jogos e ameniza pressão

O Londrina se reabilitou com estilo no Campeonato Paranaense ao vencer o União por 4 a 2, na noite de quinta-feira (17), no estádio do Café. O Tubarão voltou a ganhar após quatro jogos, subiu para o quinto lugar, com 14 pontos, e se aproximou da classificação para as quartas de final faltando três rodadas para o fim da primeira fase.

Após cobranças do técnico Vinícius Eutrópio, o ataque funcionou e Caprini, que marcou duas vezes, e Douglas Coutinho, chegando a quatro gols no Estadual, comandaram a goleada alviceleste. Nas sete rodadas anteriores, o LEC havia balançado as redes apenas seis vezes. Eltinho, de pênalti, completou o placar no Café. O Alviceleste volta a campo no domingo (20), às 19h, para enfrentar o Operário, em Ponta Grossa, que também tem 14 pontos. O líder é o Cascavel, com 17.



Debaixo de uma chuva forte, o primeiro tempo foi disputado em alta rotação como há tempos não se via no Café. O União começou mais organizado e teve no atacante Wellisson o seu principal destaque. O jogador fez valer a lei do ex e assustou o goleiro Matheus Nogueira em duas finalizações perigosas. Aos 20, o árbitro marcou pênalti após a bola bater no braço do zagueiro Augusto. Wellisson cobrou bem e comemorou na frente da torcida alviceleste.





A alegria do ex-atacante do LEC durou pouco, no entanto. Aos 22, apareceu o artilheiro Douglas Coutinho para empatar e recolocar o Tubarão no jogo. Após o corte errado da zaga, o atacante pegou o rebote dentro da área e mandou cruzado para o gol e marcar pela quarta vez no Paranaense.





