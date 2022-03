Onde assistir a Palmeiras x Athletico pela Recopa Sul-Americana

Palmeiras e Athletico decidem nesta quarta-feira (2) o título da Recopa Sul-Americana, um troféu que falta à galeria dos dois clubes.

Há uma semana, no confronto de ida, empataram por 2 a 2, na Arena da Baixada, em Curitiba. Como o gol fora de casa não é critério de desempate, em caso de uma nova igualdade na arena alviverde a disputa vai se estender à prorrogação.

Terans e Marlos marcaram pela equipe comandada por Alberto Valentim, enquanto o volante Jailson e o meia Raphael Veiga anotaram os gols do time palmeirense na primeira partida.





O duelo que opõe os atuais campeões da Libertadores, o Palmeiras, e da Copa Sul-Americana, o Athletico, terá transmissão exclusiva do canal Conmebol TV, disponível somente na ClaroTV, SKY e DirecTV Go.





Os palmeirenses tiveram a oportunidade de faturar a Recopa no ano passado, mas ficaram com o vice. Depois de ter vencido o Defensa y Justicia na Argentina por 2 a 1, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 no Brasil e levou a pior nos pênaltis.

Em 1999, quando ganhou a Libertadores pela primeira vez, a equipe não teve a chance de disputar a Recopa. A competição teve um hiato entre 1999 e 2002.





O Athletico também vai para a sua segunda investida pela taça. Em 2019, venceu o River Plate por 1 a 0 em casa, mas foi dominado na Argentina e perdeu por 3 a 0.





Desta vez, a disputa é entre brasileiros, algo que ocorreu três vezes na história. Nos confrontos entre equipes do país, o São Paulo foi bicampeão em 1993 e 1994, superando Cruzeiro e Botafogo, respectivamente. Em 2013, foi batido pelo rival Corinthians.