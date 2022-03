Onde assistir aos jogos de volta das oitavas de final da Champions

Os últimos jogos das oitavas de final da Champions League acontecem nesta terça (15) e quarta-feira (16), e definirão os últimos classificados para as quartas de final do torneio europeu.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA MAIS:

Continua depois da publicidade

Em crise por sanções, Chelsea lidera ranking de clubes; Palmeiras é segundo



Após empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Manchester United recebe o Atlético de Madrid nesta terça-feira em Old Trafford, às 15h30. A transmissão será da HBO Max, no streaming, do SBT na TV aberta e da TNT na TV fechada.



Outro duelo que atrai atenções na conclusão da fase de oitavas nesta terça é Ajax x Benfica. O time holandês recebe os benfiquistas na Johann Cruyff Arena, às 17h, também com transmissão da HBO Max, no streaming, e do Space na TV paga. Na ida, no Estádio da Luz, em Lisboa, as equipes empataram em 2 a 2.

Continua depois da publicidade



Atual campeão da Champions e do Mundial de Clubes, o Chelsea visita o Lille na quarta-feira, na França, para tentar confirmar a classificação encaminhada com uma vitória por 2 a 0 na Inglaterra, no jogo de ida. A definição do duelo ocorrerá às 15h30. O HBO Max transmite no streaming, e a TNT na TV paga.



O último confronto dessa fase será entre Juventus e Villarreal, também na quarta, às 17h, com transmissão da HBO Max e do canal Space. Os italianos saíram na frente no jogo de ida com menos de um minuto de partida, mas terminaram em um empate por 1 a 1, na Espanha. A volta será em Turim.



Na última semana, a Champions League definiu quatro classificados para as quartas de final.



No confronto mais esperado do torneio, o Real Madrid viu o francês Benzema anotar três gols em 17 minutos para virar a partida e eliminar o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé com 3 a 2 no agregado –os parisienses tinham vencido na ida por 1 a 0.



O Bayern de Munique atropelou o austríaco Red Bull Salzburg com um 7 a 1 no jogo de volta, três deles do atual melhor do mundo, Robert Lewandowski.



Já o Liverpool eliminou a Inter de Milão mesmo com derrota por 1 a 0 no jogo de volta, em Anfield, porque havia construído vantagem com uma vitória por 2 a 0 no San Siro.



Líder do campeonato inglês e atual vice da Champions, o Manchester City se classificou ao empatar sem gols com o Sporting, na Inglaterra. Isso porque, na ida, em Portugal, os ingleses venceram pelo placar folgado de 5 a 0.



O sorteio dos duelos das quartas de final está marcado para o dia 18 de março. As partidas de ida devem ocorrer nos dias 5 e 6 de abril, e os jogos de volta nos dias 12 e 13 do mesmo mês.