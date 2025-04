Operário bate Maringá nos pênaltis e é campeão paranaense

O Operário Ferroviário é bicampeão paranaense. O Fantasma venceu o Maringá nos pênaltis por 5 a 4 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais), neste sábado (29). No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a1, o que levou a decisão para as penalidades máximas, já que os times também ficaram na igualdade na ida, em Maringá, por 2 a 2.





A vitória veio na última cobrança. Após ver os companheiros converterem as cinco penalidades , o goleiro Elias defendeu o chute de Ronald e garantiu a taça ao time dos Campos Gerais, dez anos após a primeira conquista.

O JOGO

Como uma final deve ser, o jogo começou quente em Ponta Grossa. O Operário apostou no controle da posse de bola e na ocupação do campo de ataque, enquanto o Maringá esperou as oportunidades de escapar nos contragolpes para explorar os espaços deixados pela defesa adversária.





Diante deste “jogo de xadrez”, o Dogão logo impôs uma superioridade. Aos 4 minutos, após um vacilo da defesa do Fantasma, Raphinha dominou no peito, bateu cruzado e a bola passou perto do gol. Já aos 16 minutos, foi a vez de Matheus Moraes invadir a área, finalizar com categoria no canto e levar muito perigo.

A pressão do Maringá continuou e aos 21 minutos, Buga arriscou de longe e acertou o travessão de Dheimison, que ainda tocou na bola. Aos 27 minutos, Negueba cruzou de três dedos, Raphinha apareceu como elemento surpresa, cara a cara com o goleiro, mas mandou por cima.