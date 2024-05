Pablo aproveita oportunidade no Londrina EC e ganha pontos com Ávila

Uma das surpresas no time titular do Londrina no empate por 2 a 2 com o CSA, o atacante Pablo aproveitou bem a chance recebida e foi elogiado pelo técnico Emerson Ávila. Aos 21 anos, o garoto é uma das promessas da base alviceleste e tem uma história de superação e persistência no futebol.





Pablo foi revelado na Portuguesa Londrinense e depois se transferiu para o Flamengo. Foi um dos sobreviventes do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou 10 garotos da base rubro-negra, em 2019. Depois o atacante jogou ainda no Palmeiras e Atlético Mineiro.

Londrinense, Pablo voltou a Londrina sem muitas perspectivas na carreira e foi jogar no futebol amador da cidade. No ano passado, surgiu a oportunidade de ir para o time sub-20 do LEC e ter a chance de retomar a carreira.





Destaque em 2023, o jogador chegou a ser aproveitado em alguns jogos da Série B do ano passado e foi integrado ao elenco profissional no Paranaense deste ano, onde marcou um gol. Na última segunda-feira, foi titular pela primeira vez no time principal do Tubarão.





"O menino fez um jogo espetacular. É um atleta que vinha sendo pouco utilizado e que tem uma entrega absurda. Tem muito potencial e acreditamos muito nele", frisou o técnico Emerson Ávila.





