Palmeiras abre semana derradeira de treino antes de maratona pré-Mundial

O Palmeiras trabalha forte para iniciar a última semana completa de treinamentos. O time alviverde realizou um jogo-treino contra o Primavera no domingo (16), na Academia de Futebol. Agora, faz as últimas preparações para a maratona de partidas que virá antes da disputa do Mundial.



O torneio que será disputado nos Emirados Árabes fez com que o calendário do Palmeiras no Campeonato Paulista tivesse que ser alterado. A equipe comandada por Abel Ferreira fará quatro jogos em apenas dez dias.



O primeiro compromisso será contra o Novorizontino, em 23 de janeiro, fora de casa. Depois, recebe a Ponte Preta, no dia 26, visita o São Bernardo, três dias depois, e recebe o Água Santa, já em 1º de fevereiro, antes de voltar todas as suas atenções para o Mundial de Clubes.



A viagem para o Emirados Árabes está marcada para o dia seguinte ao jogo do Água Santa. Inicialmente, a partida contra o time de Diadema aconteceria na mesma data da ida para o Mundial de Clubes, mas a diretoria palmeirense conseguiu que a FPF (Federação Paulista de Futebol) mudasse o calendário.