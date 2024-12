Palmeiras aguarda venda de destaque do Brasileirão para avançar por reforço

O atacante Wesley, um dos destaques do Brasileirão com o Inter, está próximo de ser vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 10 milhões de euros (R$ 63,9 milhões na cotação atual) e pode ajudar o Palmeiras nesta janela de transferências.





Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos e deve faturar quase R$ 32 milhões na transferência do jogador. O valor de Wesley pode significar um alívio financeiro para as pretensões do clube na janela, que quer buscar outro ponta no mercado, além de Facundo, após as saídas de Dudu e Lázaro.





O Alviverde fechou a compra do atacante Facundo Torres por cerca de R$ 72 milhões, e ainda teria cerca de R$ 130 milhões para investir em reforços. Ainda faltam um zagueiro, um meio-campista, outro ponta e um camisa 9 experiente.





Wesley viveu sua melhor temporada da carreira e despertou interesse da Europa. Após passar maus bocados no Cruzeiro em 2023, Wesley se transferiu para o Inter e marcou 13 gols e deu 2 assistências em 48 jogos disputados. Foi destaque do segundo turno de recuperação do time de Roger Machado. Dribles desconcertantes e belos gols marcaram o ano do jogador de 25 anos.





Lucro com Wesley foi estratégia adotada pelo Palmeiras que deu muito certo. O Palmeiras vendeu Wesley ao Cruzeiro por cerca de R$ 16 milhões e manteve 50% dos direitos econômicos. O mesmo foi feito com Patrick de Paula, negociado com o Botafogo por cerca de R$ 33 milhões na época, também segurando 50%.





Os dois negócios foram considerados muito bons pelo clube, justamente por manter grande porcentagem dos atletas visando a um lucro futuro. Os atletas não tinham espaço no Alviverde e podiam evoluir em outro lugar.





Wesley teve lampejos no Palmeiras, mas nunca conseguiu ser titular absoluto como outras Crias da Academia. Em 2020 foram 25 jogos, 5 gols e 6 assistências, em 2021 foram 50 jogos, 5 gols e 3 assistências, e em 2022 foram 49 jogos, 3 gols e 5 assistências.